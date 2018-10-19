Yoga ve tatili bütünleştiren rotalar

Aybüke SENGİR / [email protected]

Trafik, korna sesi, soluduğun hava, kalabalık... Bunlarının hepsinin sana kötü geldiğini düşünüyor biraz da şehir hayatından uzaklaşmak istiyorsan, senin yoga zamanın gelmiş. Tabii ki yoga yapmayı bilmiyor olabilirsin. Zaten yoga merkezleri de bunun için var. Doğanın içinde, derin meditasyon ve yoga programları sunan bu merkezlerde ekolojik bir tatille kendini ödüllendirebilirsin. Biz senin için ihtiyacın olan ve çok seveceğin yerleri aradık, bulduk. Yogaya yeni başlamak isteyenler, derinleşmek için huzurlu rotalar arayanlar; bu liste size bilet aldıracak!

BÜYÜLEYİCİ BONJUK BAY KOYU - MUĞLA

İlk sırada Muğla’nın zengin mi zengin coğrafyası Gökova’da özel bir koy olan Bonjuk Bay var. Burası Dalaman Havaalanı’na bir saat, Marmaris ve Akyaka merkezlerine ise 25 dakika uzaklıkta. Ağırlıklı olarak etkinliklere ve grup organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı tercih eden fakat bireysel misafirlerini de geri çevirmeyen çok özel bir yer. Takvimine baktığında mutlaka iyi bir etkinliğe denk gelebileceğin bir yer. Yogadan rüzgar sörfüne, trekkingden şnorkel ile köpek balığı izleme gibi aktivite seçenekleri var. Aynı çeşitliliği konaklamada da sunuyor. Doğanın içindeki konfor mottosuyla istersen çadır, istersen taş odalar oradaki evin olabiliyor. Deniz sesini yanı başında isteyenler için liste başı önerilerim burası.

PASTORAL VADİ’DE EKOLOJİK BİR YAŞAM – FETHİYE

Ekolojik tatil fikri kulağınıza hoş gelirse Fethiye’nin Yanıklar Köyü’nde Pastoral Vadi yaşam çiftliği var. Bu güzel mekan 2006 yılından beri hizmet veriyor. Köye dönüş anlayışıyla tasarlanan taş, ahşap ve kerpiç evlerde konaklama imkanınız var. Mutfağında kendi yetiştirdikleri ürünlerle Akdeniz Mutfağı’nın geleneksel yemeklerini ziyaretçilerine sunuyor. Konuklar dilerse mutfak ve bahçe çalışmalarına katılabiliyor, yerel kültür ve el sanatları atölyelerinde dokumayı, topraktan çanak-çömlek yapmayı, ahşap oymayı deneyebiliyor, tarhana, erişte, reçel ve turşu yapım çalışmalarına katılabiliyorlar. Bünyesinde yoga kamplarına, invizalara, kişisel gelişim seminerlerine, dans ve meditasyon çalışmalarına olanak sağlayan iki adet çok amaçlı salonu bulunuyor. Fethiye’ye 15km, Dalaman Havaalanı’na 40km uzaklıkta olan ekolojik yaşam alanı yılın 12 ayı hizmet veriyor.

YOGA MERKEZİ OLARAK TÜRKİYE’DE İLK: HUZUR VADİSİ – GÖCEK

Burası dünyanın en iyi yoga merkezleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda Türkiye’deki ilk örneklerden. Göcek’te yer alan merkez, 1993’ten beri hizmet veriyor. Çeşitli yoga hocalarından farklı zaman dilimlerinde eğitim alman mümkün. 30 kişilik konaklama kapasitesine sahip mekan; tekne gezintileri, dağ yürüyüşleri, Göcek Adaları turu gibi farklı faaliyetler de sunuyor. Dalaman Havalaanı’na 25 dakika uzaklıkta.

KUŞBAKIŞI BİR MANZARA YEDİBURUNLAR LİGHTHOUSE - MUĞLA

Yine Muğla’dayız...Ölüdeniz ile Patara arasında bulunan Yediburunlar’ın güzelliğine kuşbakışı şahit olmak için tercihiniz kesinlikle Yediburunlar Lighthouse olsun. Tarihi Likya yolu üzerinde denizden 600 metre yükseklikte yer alan bu butik otelin 11 odası var. Bir yoga öğretmeni ve bir Erickson koçu tarafından var edilen bu güzel yer, Mart ve Kasım ayları arasında bir dolu aktiviteye, kampa ve etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Yoga kampları, invizalar, Likya yolu yürüyüşleri gibi faaliyetlere de katılabilirsiniz. Dalaman Havaalanı’ndan bir saat süren yolculuk sonrası Yediburunlar Lighthouse’a ulaşabilir ve bir daha hiç geri dönmek istemeyebilirsiniz.

ETKİNLİK TAKVİMİNE MUTLAKA GÖZ AT: THE LAND – ANTALYA

Antalya Havaalanı’ndan 50 dakikalık bir yolculuk sonrası ulaşabileceğin The Land, içerisinde 12 tane ev, yemek ve etkinlik bölümlerine sahip bir yaşam alanı bulunduruyor. 25 kişiye kadar özel grupları da ağırlayabiliyor. Mekanın mutfağında taze ve yerel ürünlerin kullanımına özen gösteriyorlar.

The Land, Log to nature etkinliğine ev sahipliği yapmış yerlerden bir tanesi. 8 eğitmenin katıldığı kampta; şehirden kolay uzaklaşamayanlara dağları, ormanları, dereleri getiriyor. Doğaya ve yogaya ilgi duyanların mutlaka göz atması gereken bir etkinlik takvimleri var.

ZEYTİNLİ ÇAYI’NIN YANINDA YOGA: HIZIR KAMP- BALIKESİR

Kazdağları deyince akla gelen yoga tatili Hızır Kamp. İçinden geçen Zeytinli Çayı’nın serin suları yüzme, yürüyüş, yoga ve meditasyon için biçilmiş kaftan adeta. Bir de üzerine kendi yetiştirdikleri sebzeler ve köyün doğal zeytinyağıyla birleşen muhteşem yemekleriyle hem vejetaryen hem de et menü sunuyorlar. Çadır, ağaç ev, taş ve ahşap evde konaklayabilir ve keyifli bir yoga tatili geçirebilirsiniz.

Kampta etkinlik olmadığı zamanlarda da her gün yoga dersine katılabilme fırsatınız oluyor. Alan, Balıkesir Merkez Havaalanı’na 1.5 saatlik mesafede.