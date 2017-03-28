Yoğun bakım ünitesinde halay çeken sağlık personeli

16 Nisan referandumuna ilişkin konuşan Bakan Özhaseki, Türkiye'nin adeta bir yol ayrımında olduğunu söyledi.

Ağrısız, acısız, dişleriniz kesilmeden bembeyaz bir gülüşe sahip olmak istiyorsanız ‘bonding’ yöntemi tam size göre.

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Sağlıklı kadınların 12 alışkanlığı

Bu alışkanlıklardan hangisi zaten var ve hangisini denemek istersiniz?