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Yoğun bakım ünitesinde halay çeken sağlık personeli

İstanbul'daki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çekilen görüntüler akıllara durgunluk verdi.

28.03.2017 - 11:03
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İstanbul'da bir hastanede kaydedilen görüntülerde, yaşam savaşı veren hastaların arasındaki hasta bakıcı, yoğun bakım ünitesinde önce halay çekiyor, ardından göbek atıyor.

Yoğun bakım ünitesinde halay çeken sağlık personeli

Yoğun bakım ünitesinde halay çeken sağlık personeli İZLE

HİJYENİK ELDİVENLER HALAY MENDİLİ OLDU

Görevlinin dansına eşlik eden eşyalarsa hijyenik eldivenler oldu.

İşte mendil yapıp salladığı, üzerine öksürdüğü eldivenleri elinde salladıktan sonra temiz eldivenlerin arasına koyan sağlık görevlisinin sosyal medyada tepkilere neden olan o görüntüleri...

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