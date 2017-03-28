İstanbul'da bir hastanede kaydedilen görüntülerde, yaşam savaşı veren hastaların arasındaki hasta bakıcı, yoğun bakım ünitesinde önce halay çekiyor, ardından göbek atıyor.
Yoğun bakım ünitesinde halay çeken sağlık personeli İZLE
HİJYENİK ELDİVENLER HALAY MENDİLİ OLDU
Görevlinin dansına eşlik eden eşyalarsa hijyenik eldivenler oldu.
İşte mendil yapıp salladığı, üzerine öksürdüğü eldivenleri elinde salladıktan sonra temiz eldivenlerin arasına koyan sağlık görevlisinin sosyal medyada tepkilere neden olan o görüntüleri...