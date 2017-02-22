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Yoğun bakımda halay çeken hastane personeli

Antalya'da özel bir hastanenin yoğun bakım bölümünde hemşire ve hasta bakıcıları halay çekip, göbek attılar.

22.02.2017 - 10:54
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Kepez İlçesi'ndeki özel hastanenin eski bir çalışanı tarafından paylaşılan görüntüler, yoğun bakım ünitelerinde çekildi.

YOĞUN BAKIMDA HALAY

23 Aralık 2013 günü çekilen görüntülerden ilkinde, ameliyat önlüklü hemşire ve hasta bakıcılar yoğun bakım ünitesinde önce halay çekiyor, ardından göbek atıyor.

Yoğun bakımda halay çeken hastane personeli

OYUN MU OYNUYOR BELLİ DEĞİL

Hastabakıcı ve hemşirelerin kendi aralarında "Yerinde durmuyor ki, salla", "Bakım mı yapıyor, oyun mu oynuyor belli değil", "Yavaş yavaş, kamera bozuluyor, hızlı gitme", "Sen oynamasını bir öğren" sözleri de görüntülere yansıyor.

Yoğun bakımda halay çeken hastane personeli

İŞLERİNİ SON VERİLDİ

Hastane sahibi Hüseyin Sarı, olayın yaşandığı tarihten kısa süre sonra görüntülerin kendisine ulaştığını ve bu kişilerin işine derhal son vererek, konuyu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdiklerini söyledi.

Yoğun bakımda halay çeken hastane personeli

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