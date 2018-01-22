Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde görevli sağlık çalışanlarının müzik eşliğinde oynaması büyük tepki çekti. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, yoğun bakımda yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, idari soruşturma başlattıklarını söyledi.

"ŞÖYLE GELİN AZCIK, HASTALAR ÇIKMASIN"

Görüntülerde, kayıt yapan kişi, sağlık çalışanlarını "Şöyle gelin azcık, hastalar çıkmasın" diye uyarırken, 2 sağlık çalışanı da müzik eşliğinde karşılıklı oynadı. Yataklarda yatan hastalar da görüntülere yansırken, durumu ağır olanların tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde, sağlık çalışanlarının davranışı tepki topladı.

Yoğun bakımda hastaların yanında dans ettiler VİDEO

"2 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER, ÇALIŞANLAR TAYİN OLMUŞ"

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Ergüney, hastanenin başhekimi ile görüştüğünü belirterek, "Olay, doğru. 2 yıl önce çekildiğini tahmin ettiğimiz görüntüler. Görevli sağlık çalışanları, başka yere tayin olmuşlar. Bu görüntüler, asla kabul edilemez. Özellikle bir kamu hastanesinde, bir devlet hastanesinde ve burası bir yoğun bakım olması nedeniyle kabul edilemeyecek davranışlar. Hemen olayla ilgili soruşturma başlattık." dedi.