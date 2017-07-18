Yoğun yağış nedeniyle araç kuyrukları oluştu

İstanbul'da etkili olan sağnak yağmur nedeniyle alt geçitlerin altlarının sularla dolması ve Avrasya tünelinin kapatılması kilometrelerce araç kuyruğu oluşmasına neden oldu. Özellikle Eminönü, Kumkapı, Yenikapı bölgelerinde sürücüler saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldılar.

SÜRÜCÜLER SAATLERCE BEKLEDİ

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağnak yağmur nedeniyle özellikle Eminönü ve Sahil Kenedy Caddesi üzerinde trafik olumsuz yönde etkilendi. Avrasya Tüneli için yapılan alt geçitlerin suyla dolması nedeniyle Avrasya Tüneli ulaşıma kapanırken bölgede trafik içinden çıkılmaz hale gelirken sürücüler saatlerce araçlarının içinde beklediler.