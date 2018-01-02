İstanbul'dan Taksim İstiklal Caddesi’nde bir çocuğun yoğurt ve mayonez kovaları ile yaptığı müzik vatandaşların ilgisini çekti. Küçük çocuğun kovalarla yaptığı müzik şovu izlemek için etrafa toplanan vatandaşlar bol bol video çekti.

YOĞURT KOVASINDAN MÜZİĞE BÜYÜK İLGİ

Bir süre sonra çocuğa yanında bulunan arkadaşları da darbuka ve melodika aleti çalarak eşlik etti. Çocukların müzik şölenini dinlemek isteyen vatandaşlar caddede kalabalık bir grup oluşturdu.

İstiklal'de yoğurt kabıyla müzik yapan çocuklara yoğun ilgi VİDEO