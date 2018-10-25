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YÖK Akademik Mirası Koruma Projesi'ni tanıtacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'n katılımıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında yapılacak toplantı YÖK'te düzenlenecek.

AA | 25.10.2018 - 09:06..
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Yükseköğretim Kurulu’nda (YÖK), ‘Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi’ tanıtım toplantısı düzenlenecek.

25 EKİM'DE TOPLANACAK

YÖK, Ortadoğu'da Körfez Savaşı ile başlayarak, bugüne kadar süregelen savaşlar nedeniyle bu coğrafyada zarar gören yüzlerce yıllık bilim merkezlerini, akademik mirası ve akademik hayatı korumak, Türkiye'nin bölgedeki rolünü ortaya koymak ve bu konuda ulusal ve uluslararası farkındalığı artırma amacını taşıyan ‘Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi’, 25 Ekim’de kamuoyuyla paylaşılacak.

YÖK ÜYELERİ HAZIR OLACAK

Tanıtım toplantısına, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, YÖK üyeleri ve tüm üniversite rektörleri de katılacak.

YÖK Akademik Mirası Koruma Projesi'ni tanıtacak

FARKLI ÜNİVERSİTELERDEN BİLİM İNSANLARI KATILDI

Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan'ın koordinatörlüğünde yürütülen projeye, çeşitli üniversitelerden bilim insanları da katkıda bulundu.

Proje kapsamında, ülkelerinde savaş, işgal ve ilhak koşulları bulunan ve Türkiye'de hayatlarına devam eden bilim insanlarının ve öğrencilerin konuşmalarının yer aldığı videoların gösterimi yapılacak.

Ayrıca videolar ve infografikler, YÖK tarafından farklı ülkelerde düzenlenecek uluslararası panellerle yurt dışı kamuoyu ile paylaşılacak.

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