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YÖK başarı bursunun kapsamı genişletildi

Yükseköğretim Kurulunca, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında 47 lisans programına YÖK Başarı Bursunun verileceği bildirildi.

AA | 08.08.2018 - 14:47..
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  2. Eğitim

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, YÖK Başarı Bursu'nun 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında da devam edeceği, ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran başarılı öğrencilere bursun verileceği belirtildi. Türkiye'nin kalkınmasının ancak nitelikli bilgi ve nitelikli insan kaynağı ile mümkün olacağı vurgulanan açıklamada, bursun Temel Bilimler Programlarında; matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerine, Ziraat Programlarında bahçe bitkileri, bitki koruma, bitkisel üretim ve teknolojileri, biyosistem mühendisliği, gıda teknolojisi, hayvansal üretim ve teknolojileri, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, organik tarım işletmeciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım makineleri ve teknolojileri mühendisliği, tarımsal biyoteknoloji, tarımsal genetik mühendisliği, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, tohum bilimi ve teknolojisi, ziraat mühendisliği ve zootekni bölümlerine verileceği aktarıldı. Orman Programlarında ise bursun orman endüstrisi mühendisliği, orman mühendisliği, yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümlerine verileceği ifade edildi.

YÖK başarı bursunun kapsamı genişletildi

700 TL BURS

Su Ürünleri Programlarında da balıkçılık teknolojisi, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, su bilimleri ve mühendisliği bölümlerine, Yer Bilimleri Programlarında ise jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, yer bilimleri mühendisliği bölümlerine, veteriner fakültelerine, astronomi ve uzay bilimleri, astronomi ve astrofizik ile uzay bilimleri ve teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren bölümlere verileceği kaydedildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılında şartları sağlayan ve 47 lisans programında öğrenim görecek öğrencilere 12 ay boyunca aylık 700 lira burs desteği sağlanacağı aktarıldı.

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