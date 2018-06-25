YÖK Başkan Danışmanı: Doktorada kritik orandayız

Biyotıp ve Sağlık Bilimleri Alanında Lisansüstü Danışmanlık ORPHEUS Perspektifi çalıştayı düzenlendi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye’de 2016 – 2017 öğretim yılında 430 bin 215 yüksek lisans, 91 bin 262 doktora öğrencisinin bulunduğu, doktora programlarında ciddi mesafeler alınması gerektiği vurgulandı.

Çalıştayda konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Komşuoğlu, Türkiye’nin Avrupa yükseköğretiminde en fazla öğrencisi olan ikinci ülke konumunda olduğunu söyledi.

"ARTMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Sezer Komsuoğlu, "7 milyon 6 bin 10 öğrencimiz yükseköğretimde yer alıyor. Kulağa biraz fazla geliyor ama 80 milyonluk bir ülkede yükseköğretimde bu kadar öğrencinin olması da hoş bir durum. Ülkemizde 129 devlet üniversitesi, 72 vakıf üniversitesi var. Hiç üniversitesi olmadan sadece 5 meslek yüksekokulu bulunuyor. 4 milyon civarında erkek öğrencimiz, 3.5 milyon civarında kadın öğrencimiz eğitim alıyor. 2016 – 2017 öğretim yılında 2 milyon 555 bin 926 ön lisans, 4 milyon 71 bin 579 lisans, 430 bin 215 yüksek lisans, 91 bin 262 doktora öğrencimiz bulunuyor. Doktorada kritik orandayız. Kaliteli üniversitelerde eğitimin en azından üçte birinin doktorada olması gerekiyor. Buna maalesef ulaşmadık. Doktora öğrenci sayısının artması için çok büyük gayret içerisindeyiz." dedi.



