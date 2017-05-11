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YÖK Başkanı: Akademisyenler 75 yaşına kadar çalışabilecek

ükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, akademisyenlerin üniversitenin talebi üzerine, 75 yaşına kadar çalışabileceğini belirtti.

11.05.2017 - 21:13
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Saraç, YÖK'te düzenlediği basın toplantısında, Üretim Reform Paketi kapsamına alınan Yükseköğretim Kanunu'na ilişkin maddelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

AKADEMİSYENLER 75 YAŞINA KADAR ÇALIŞABİLECEK

Yekta Saraç, öğretim üyesi ihtiyacının sadece yeni kurulan üniversitelerde değil, özellikle öncelikli alanlarda tüm üniversitelerde de bulunduğunu belirterek, "Bu yasal düzenleme ile emekli öğretim üyelerinin ilgili bölümün ihtiyacı ve üniversitenin talebi üzerine, 75 yaşına kadar çalışabilmesi mümkün olabilecektir. Bu şekilde ülkemiz yükseköğretiminin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması yönünde de önemli bir adım atılmış olacaktır." dedi.

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