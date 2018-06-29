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YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan YKS mesajı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin öğrencilere tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi.

AA | 29.06.2018 - 14:10..
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, birinci oturumu yarın, ikinci oturumu 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek YKS dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öğrencilere seslenen Yekta Saraç, "2023 için büyük, ciddi ve önemli gelişme hedeflerini önüne koymuş olan ülkemizin bu hedeflerini gerçekleştirmesi tam da sizin kuşağınıza denk gelecek. Üniversitelerimizde göreceğiniz eğitim ve üniversite hayatınız, öğreneceğiniz bilginin yanı sıra sizleri daha kültürlü, daha araştırmacı, üretken, donanımlı, ülkesini, milletini ve insani değerleri her şeyin üstünde tutan nesiller olarak yetiştirecektir." ifadesini kullandı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan YKS mesajı

TAVSİYELERDE BULUNDU

Öğrencilerin yıllardır emek vererek çalıştıkları sınavın, biraz da sakinlik, kendine güven ve bedenen sağlıklı olmayı gerektirdiğini belirten Yekta Saraç, öğrencilerden, başarılı bir sınav için bu üç noktaya özen göstermelerini istedi.

Yekta Saraç, "Başarı, çok çalışmak kadar olumlu düşünceler, azim ve sabır da ister. Bu süreçte sizlere büyük emekler ve destekler veren değerli aileniz, velileriniz eminim bütün bu duyguları benimle paylaşmaktadırlar. Eğitim almayı hedeflediğiniz meslekleri ve alanları belirlerken her mesleğin kendi başına bir değer olduğu ve fırsat barındırdığını unutmayalım. Yeter ki siz başarıyı ve çalışmayı o meslekten esirgemeyin. Bu duygularla sizleri ve değerli ailelerinizi sevgiyle selamlıyorum. Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar diliyorum." dedi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan YKS mesajı

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