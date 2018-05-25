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YÖK dijitalleşiyor

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Android ve IOS işletim sistemlerine uygun şekilde kullanıma sunuyor

Haber Merkezi | 25.05.2018 - 15:09..
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YÖK Mobil uygulamasıyla kullanıcılar; kurumsal bilgilere, duyuru ve haberlere, akademisyen bilgilerine, Yükseköğretim Program Atlası’na, dergi ve raporlara, Tez Merkezi’ne, üniversitelerin yayınladığı öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi kadro ilanlarına, üniversitelerin iletişim bilgilerine ve konumlarına erişebilecek.

KADRO İLANLARI CEBE GELECEK

YÖK ayrıca kadro ilanlarının takip zorluğunu bu uygulamayla çözmeyi hedefliyor. Böylelikle üniversitelerin araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadro ilanları kullanıcının cebine gelecek.

YÖK Mobil ile istihdam yapan kurum ve kuruluşlar için de kolaylık sağlanması düşünülüyor. e-Devlet Kapısı’ndan alınan öğrenci ve mezun belgeleri de doğrulanabilecek.

YÖK Mobil uygulamasına önümüzdeki dönemde, denklik ile akademisyen belgeleri, diploma doğrulama, elektronik kayıt ve ÖSYM kılavuzunda yer alan programların koordinat bilgilerinin haritalarda görüntülenmesi gibi yeni hizmetler de eklenecek.

YÖK dijitalleşiyor

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