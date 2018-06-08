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YÖK Doktora Burs Programı başvuruları sürüyor

YÖK tarafından yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 öncelikli alanda burs verilmesini kapsayan 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı için üniversiteler 6 Temmuz'a kadar başvurabilecek.

AA | 08.06.2018 - 14:04..
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Yükseköğretim Kurulu'dan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 öncelikli alanda verilecek 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı'nın güz dönemi başvuruları başladı.

SON BAŞVURU 6 TEMMUZ

Yükseköğretim kurumları, burs programının 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz dönemi için başvurularını https://webuyg.yok.gov.tr/doktora adresi üzerinden 6 Temmuz'a kadar yapılabilecek. İlan edilen öncelikli alanlardan en fazla 10'u için en az 3 kontenjan talep edilerek başvuru yapılacak.

YÖK Doktora Burs Programı başvuruları sürüyor

BAŞVURU ŞARTLARI

Doktora bursundan faydalanmak isteyen adayların başvuru dönemi ise yükseköğretim kurumlarının başvurularının YÖK tarafından değerlendirilmesinin ardından başlatılacak.

Başvurularını yükseköğretim kurumlarına yapacak adayların T.C. vatandaşı, doktora programı için yüksek lisans derecesine ya da bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmaları, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşımaları gerekiyor.

Programla ilgili diğer bilgilere http://www.yok.gov.tr/web/100-2000 adresinden, burs programı kapsamında yer alanların listesine ise http://www.yok.gov.tr/web/100-2000/hangi-alanlarda adresinden ulaşılabilecek.

YÖK Doktora Burs Programı başvuruları sürüyor

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