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YÖK, İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları Anabilim Dalı kurdu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), engelsiz eğitim çalışmaları kapsamında, Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları Anabilim Dalı'nı hayata geçirdi.

AA | 10.06.2018 - 08:58..
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Yükseköğretim Kurulu, YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından başlatılan engelsiz üniversiteler, engelsiz erişim ve engelsiz eğitim başlıklarıyla yürütülen çalışmalara bir yenisi eklendi.

Bu kapsamda Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak kurduğu Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları Anabilim Dalı'na, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nde öğrenci alınabilecek.

Yükseköğretim tarihinde bir ilk olan Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları Anabilim Dalı bünyesinde, Türk İşaret Dili Tercümanlığı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları ile Türk İşaret Dili Doktora Programı yer alacak

YÖK, İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları Anabilim Dalı kurdu

BURS İMKANI

YÖK açıklamasında, Türk İşaret Dili'nin, YÖK 100/2000 Doktora Bursları Projesi kapsamına alınarak, bu programa kayıt olanlara burs imkanı tanınacağı belirtildi. Açıklamada, açılan bu Yüksek Lisans ve Doktora programlarının Türkiye'deki 3 milyona yakın işitme engelli vatandaşın farklı türdeki erişim haklarına yönelik çok önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekilerek, işitme engellilerin, ulusal ve uluslararası her alanda akademiye ve aktif hayata kazandırılması için işaret dilinin doğru öğrenilmesi, öğretilmesi, kullanımının yaygınlaştırılması ve yabancı işaret dillerine rahatlıkla çevrilebilmesinin elzem olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Engelli Öğrenciler Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, "Yeni YÖK" olarak göz ardı edilen işitme engellilerin sorunlarına değinildiğini ve ilk olarak işaret dili çalışmalarının akademik bir nosyon kazanması için çalışma başlatıldığını ifade etti.

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