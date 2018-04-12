YÖK 'silahlı saldırı' gündemiyle toplandı

Şanlıurfa'da, sadece nisan ayında yetişen keme mantarının etle buluştuğu "keme kebabı", yılın sadece bir ayında tüketilebiliyor.

Hayatın her alanında rol oynayan, anne, eş, evlat, arkadaş, çalışan, işveren olan kadınları ne kadar tanıyor, ne kadar anlıyorsunuz?

ABD'de geçen yıl nisan ayında bir yolcuyu uçaktan sürükleyerek çıkaran güvenlik görevlisi, atıldığı hava yolu şirketine, havacılık dairesine ve Chicago kent yönetimine dava açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Kayaş Tren Garı'nda düzenlenecek Başkentray Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

1 Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar SONAR Başkanı, Tanzanya'da bile bu kadar fark yiyen bir siyasinin istifa edeceğini belirterek CHP Lideri'ni istifaya davet etti.

2 İngiliz denizaltılar Akdeniz'de harekete geçti İngiliz Donanmasına ait denizaltılar, Akdeniz'de savaşa hazırlanıyor. Olası bir Suriye saldırısı için harekete geçen denizaltılar, menzil için girdi.

3 Suriye'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlayacak Amerika, Suriye'den çekilme planları yaparken bir anda daha da büyük bir savaşın çanları çalmaya başladı. Peki şimdi ne olacak...

4 CHP'li belediye Fettah Can'ın konserini iptal etti Askerlere moral vermek için sınıra giden sanatçılar arasında yer alan Fettah Can'ın konseri, CHP'li Silifke Belediyesi tarafından iptal edildi.

5 Türkiye kendi hava ve savunma sisteminin peşinde Rusya ile S-400 anlaşmasının tamamlandığını belirten Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ikinci aşamadaki hedefin hava savunma sistemini ortak üretmek olduğunu dile getirdi.

6 Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam Türkiye ekonomisine saldıranlara seslenen Cumhurbaşkanı, bu oyunların başarıya ulaşamayacağını ifade etti.