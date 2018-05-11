YÖK, üniversitelerde öğrencilerle bir araya geliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyelerinin, sorunları yerinde tespit etmek ve üniversite öğrenci temsilcilerinin görüşlerini almak üzere düzenli aralıklarla yükseköğretim kurumlarını ziyaret etmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞECEKLER

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, üniversitelerde son dönemde yaşanan gelişmeleri, karşılaşılan sorunları yerinde tespit etmek üzere YÖK üyeleri, üniversitelerde öğrenci temsilcileriyle bir araya gelecek.

Kurul üyeleri, öğrenci temsilcileri ile buluşmalarının dışında, üniversitelerin genişletilmiş senato toplantılarına katılacak, dekanlarla ve diğer öğretim üyeleriyle bir araya gelerek üniversitelerin sorunlarını yerinde dinleyecek.

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ'Nİ ZİYARET EDECEKLER

Bu kapsamda ilk olarak bugün, YÖK Yürütme Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Uşak Üniversitesi'ni, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ni, Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, Süleyman Demirel Üniversitesi'ni, Prof. Dr. Metin Topçuoğlu ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ni ziyaret edecek.