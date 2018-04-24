YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuruları başladı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yaptığı açıklamada, YÖK Üstün Başarı Ödülleri'ni vermeye geçen yıl başladıklarını hatırlattı.

"YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR HEDEFLİYORUZ"

Ödüllerin, yükseköğretimin misyonuna uygun, özgün, yenilikçi, üstün nitelikli her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen etkinlikler, desteklenen veya yürütülen bilimsel araştırma, geliştirme projeleriyle ilgili çalışma ve uygulamaları teşvik etmek amacıyla verildiğini belirten Saraç, "Yeni YÖK olarak, son dönemde gerçekleştirdiğimiz yenilikçi çalışmalar ile de uyumlu olarak iyi uygulamaların teşvik edilerek özendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz"dedi.

ÖDÜLLER İKİ KATEGORİDE VERİLİYOR

Ödüllerin geçen yıl ilk kez verilmesine rağmen yoğun ilgi görmesinden duydukları memnuniyeti ifade eden Saraç, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride verilen YÖK Üstün Başarı Ödülleri'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Akademik Yıl Açılış töreninde, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildiğini söyledi.

BİREYSEL ÖDÜLLER

Bireysel ödül kategorisindeki Yılın Doktora Tezi Ödülü'nün fen ve mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında olmak üzere üç tez için verileceğini kaydeden Saraç, bu kategoride öğrenci ve öğretim görevlisini birlikte ödüllendirdiklerini aktardı.

KURUMSAL ÖDÜLLER

Kurumsal ödüllerin ise Topluma Hizmet Ödülü, Uluslararası İşbirliği Ödülü, Üniversite Sanayi İşbirliği Ödülü ve Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü olmak üzere dört kategoride verileceğini anlatan Saraç, bu amaçla her bir ödül için özel komisyonlar oluşturulduğunu ve başvuruların değerlendirilmesinde, bilimsel kriterler ve yenilikçiliğin yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda katkıların da dikkate alındığını vurguladı.

4 HAZİRAN SON TARİH

İkincisi verilecek YÖK Üstün Başarı Ödülleri'ne başvuru yapmak isteyen adaylar, odul.yok.gov.tr adresi üzerinden başvurularını yapabilecek. Geçen hafta başlayan 2018 yılı başvuruları, 4 Haziran'a kadar devam edecek.

