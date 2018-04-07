YÖK, Eskişehir'deki katliamla ilgili olağanüstü toplanacak

YÖK OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI ALDI

YÖK Başkanı Yekta Saraç, YÖK Genel Kurulu'nu Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıyı görüşmek üzere 12 Nisan Perşembe olağanüstü toplantıya çağırdı.

Genel Kurulda, silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirilen Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun olaya ilişkin hazırladığı rapor görüşülecek ve Kurulda üniversite yönetiminin "idari ve hukuki" bir kusuru olup olmadığı da ele alınacak.

4 AKADEMİSYEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Volkan Bayar, eğitim fakültesi binasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla öldürmüştü.

Saldırıdan kurtulan akademisyen: Defalarca şikayet ettik



