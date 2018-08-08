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YÖKDİL başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), başvuruları bugün itibariyle başladı.

İHA | 08.08.2018 - 12:14..
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), beşinci YÖKDİL Sınavı başvurularının 8-17 Ağustos tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağını duyurdu.

YÖK, beşinci YÖKDİL Sınavı’nın 22 Eylül Cumartesi günü 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde saat 14.00’de tek oturum halinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

DÖRT DİLDE YAPILACAK

YÖK’ten yapılan acıkmaya göre, sınav başvuruları 8-17 Ağustos tarihleri arasında elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında gerçekleştirilecek. Sınav, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL başvuruları başladı

DİL PUAN YETERLİLİĞİ

Beşinci YÖKDİL Sınavı’na yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilecek.

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