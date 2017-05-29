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YÖK’e saat ayarı

Mahkeme 'saat takma' gibi gerekçelerin sınav iptali için yeterli olmayacağına karar verdi.

29.05.2017 - 09:05
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  2. Eğitim

YÖK’e saat ayarı

(YGS) 12 Mart'ta giren bir öğrenciye, YÖK 'kol saati taktığı' gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi. Konuyu mahkemeye taşıyan öğrenci "Kendisine bir uyarı yapılmadığı, saatin kopya çekmeye muktedir hiçbir özelliğinin olmadığı ve YÖK'ün sınav iptalinin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu" gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasını talep etti.

"KOPYA ÇEKTİĞİ KANITLANMALI"

Başvuruyu değerlendiren Ankara 12. İdare Mahkemesi, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca 'yürütmenin durdurulması' yerine direkt esasa dair karar verdi. Mahkeme, mevzuatlara göre iptal şartların 'ölçülülük ilkesi' ile bağdaşmadığına dikkat çekti. YÖK'ün güvenlik önlemlerinin amacın kopya çekmesini engellemek olduğu belirten mahkeme, bu amaca götürecek yol ve yöntemler ile aksine davranışın tespit edildiği hallerde uygulanacak hukuki yaptırımlara dikkat çekti. Kararda, "Bu durumda salt saat ile sınava girmiş olması dışında, kopya çektiğine veya sınav sonucunun objektif olarak değerlendirilmesini engelleyecek şekilde hal ve hareketler içerisinde olduğuna ilişkin herhangi bir tespit bulunmayan davacının sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır" denildi.

MASRAFLAR YÖK'TEN

YÖK'ün sınavı geçersiz sayma kararını başkan ve iki üyeli heyetinin oy birliğiyle iptal eden mahkeme heyeti, ayrıca yargılama gideri ve avukatlık vekalet ücretinin YÖK'ten tahsil edilmesine de karar verdi.

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