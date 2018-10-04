taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2093
Euro
7.1581
Altın
1198.83
Borsa
94496.8
Gram Altın
239.013

Yoksullara 1 milyon euro dağıtan İtalyan bankacı

İtalya'nın kuzeyindeki bir kasabada banka müdürlüğü yapan bir adamın, zengin müşterilerin hesaplarından yoksulların hesaplarına 1 milyon euro aktardığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 19:08..
  1. Haberler
  2. Dünya

Dolomiti dağlarındaki Forni di Sopra kasabasında Banca di Carnia e Gemonese'de yıllardır müdürlük yapan Gilberto Baschiera, İtalya'da mali krizin etkisini hissettirmeye başlamasından sonra "emeklileri ve gençleri yalnız bırakan sisteme isyan etti".

2009 yılında bir müşterinin kredi başvurusu banka tarafından reddedilince Baschiera, duruma müdahale etmeye karar verdi. Bu tarihten itibaren, kredi başvurusu reddedilen ya da maddi durumu kötü olan banka müşterilerinin hesaplarına azar azar para aktarmaya başladı.

Mahkemede verdiği ifadeye göre Baschiera, bu şekilde maddi durumu iyi olmayan müşterilerin hesaplarında daha fazla para görüneceğini ve kredi almaya hak kazanacaklarını hesaplıyordu. Bu krediler çıktıktan sonra da aldığı parayı sahiplerine iade etmeyi planlıyordu.

"ROBİN HOOD BANKACI"

Ancak bazı krediler çıkmayınca ve bazı müşteriler de "ödünç" parayı iade etmeyince Baschiera'nın sistemi açık vermeye başladı.

İtalyan basını tarafından "Robin Hood bankacı" olarak adlandırılan Baschiera 7 yıl içinde 1 milyon euronun üzerinde parayı zenginlerin hesaplarından alıp fakirlere aktardı.

7 yılın sonunda yakayı ele veren Baschiera hakkında görevini kötüye kullanmak ve dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.

Baschiera, mahkemeyle iş birliği yapması ve kendi zimmetine para geçirmemiş olması nedeniyle 2 yıl hapse mahkum edildi ve bu ceza tecil edildi.

"GÖREVİMİZ BİRİKİMİ KORUMAK DEĞİL MUHTAÇLARA YARDIM ETMEK"

Ancak Baschiera bankadaki işinden kovuldu ve evine el konuldu.

Corriere della Sera gazetesinde konuşan 50 yaşındaki eski banka müdürü, "Her zaman, görevimizin yalnızca müşterilerin birikimlerini korumak değil aynı zamanda ihtiyacı olanların yardımına koşmak olduğunu düşünmüşümdür" dedi.

Baschiera'nın avukatı da "Güç durumdaki ya da banka kredisi alamayan müşterilere yardım etmek istiyordu" diye konuştu.

"BİR DAHA AYNI ŞEYİ YAPMAM"

Baschiera, olay ortaya çıkınca hesaplarından para aldığı müşterileri tek tek arayıp bunu neden yaptığını anlatmış. Ancak şimdi, geçmişe dönebilse aynı şeyi yapmayacağını söylüyor.

Yardım ettiği bazı müşterilerin olay ortaya çıkınca kendisine destek vermediğinden şikayet eden Baschiera, "Bazıları hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Yardım ettiğim kişilerden bile dayanışma görmedim. Bir daha aynı şeyi yapmazdım. Çok büyük bedel ödedim" diyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı ve zam

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı ve zam

226
Batman'da şehit sayısı 7'ye yükseldi

Batman'da şehit sayısı 7'ye yükseldi

289
Batman'daki hain saldırının ayrıntıları

Batman'daki hain saldırının ayrıntıları

398
İstanbul sokaklarında altın sarısı Range Rover

İstanbul sokaklarında altın sarısı Range Rover

168
Kemal Kılıçdaroğlu şehitlere rahmet diledi

Kemal Kılıçdaroğlu şehitlere rahmet diledi

201
Acun Ilıcalı'ya cemaat sorusu

Acun Ilıcalı'ya cemaat sorusu

158
Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM