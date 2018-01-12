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Yoksulluktan giyemediği gelinliğe 62 yıl sonra kavuştu

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'nde torunlarının katılımıyla nikahları kıyılan çift, 62 yıl sonra gelinlik damatlık giydi.

AA | 12.01.2018 - 08:50..
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1955'te kaçarak evlenen Ayşe (78) ve Mehmet Yeni (81) çiftinin 4 çocuğu ve 11 torunu, gecikmiş nikahta bir araya geldi.

Yoksulluktan giyemediği gelinliğe 62 yıl sonra kavuştu

"Birbirimizi sevdik aldık" diyen Mehmet Yeni, 1955'te cebinde sadece 25 kuruş olduğunu anlattı.

"KAÇTIKTAN SONRA 3 GÜN ORMANDA YAŞAMAK ZORUNDA KALDIK"

Eşinin kendisini kaçırdıktan sonra parasız ortada kaldıklarını, 3 gün ormanda yaşamak zorunda kaldıklarını, farkedilmemek için ateş bile yakamadıklarını aktaran Ayşe Yeni ise, o günün koşullarında bir bahçeden alıp yedikleri patatesin tadını ne kendisinin ne de hayat arkadaşının unutabildiğini ifade etti.

Yoksulluktan giyemediği gelinliğe 62 yıl sonra kavuştu

"ŞİMDİ GENÇLİK LAZIM BANA"

Ayşe Yeni, "3 günün açlığı vardı. Ne su var ne ateş ne de yemek... Bu kadar sabırla bu saate gelmek her yiğidin şanı değil. Şimdi param da var pulum da var altınım da var ama şimdi gençlik lazım bana ki bunları yiyebileyim." diye konuştu.

Yoksulluktan giyemediği gelinliğe 62 yıl sonra kavuştu VİDEO

Yoksulluktan giyemediği gelinliğe 62 yıl sonra kavuştu

"YOKSULLUKTAN GİYİLEMEYEN GELİNLİĞİN HAYALİ"

Annesinin ve babasının düğünlerine katılan Süleyman Yeni ise bu güzel tablonun mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "1955 yılındaki birliktelikte yoksulluktan ötürü yapılamayan bir düğün ve giyilemeyen gelinliğin hayali aslında bu. O, bugünlere kadar taşındı." diye konuştu.

Yoksulluktan giyemediği gelinliğe 62 yıl sonra kavuştu FOTO GALERİ

Nikahı Kıyan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da çifti, balayını geçirmeleri için ağırlamak istediklerini belirterek, "Damat ve gelin hanımın ikinci baharı yaşadıkları bu günlerinde biz de kendilerinin nikahını kıymaktan mutluluk duyduk." dedi.

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