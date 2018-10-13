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YÖK'ten DGS adaylarına mazeret kaydı müjdesi

DGS sonucu yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak çeşitli nedenlerle süresi içerisinde kayıt yaptıramayan adaylardan mazereti kabul edilenlerin kaydı 26 Ekim tarihine kadar yapılabilecek.

Haber Merkezi | 13.10.2018 - 09:53..
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Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama ile 2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucu yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak çeşitli nedenlerle süresi içerisinde kayıt yaptıramayan adaylardan mazereti kabul edilenlerin kaydının, 26 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacağı bildirildi.

YÖK'ten DGS adaylarına mazeret kaydı müjdesi

SON BAŞVURU TARİHİ 26 EKİM

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10 Ekim 2018 tarihli toplantısında 2018 Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama kapsamında Başkanlığımızca üniversitelerimize yerleştirilen adaylar ile 2018 Dikey Geçiş Sınavı sonucu ÖSYM tarafından yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak çeşitli nedenlerle süresi içerisinde kayıt yaptıramayan adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin 26 Ekim 2018 tarihine kadar kaydının yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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