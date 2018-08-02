YÖK'ten engelsiz üniversitelere dikkat uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç önderliğinde başlatılan çalışma kapsamında, YÖK'te "engelsiz üniversiteler" için son iki yıldır "engelsiz erişim" ve "engelsiz eğitim" konularında faaliyetler yürütülüyor.

ENGELSİZ EĞİTİM

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Engelli Öğrenciler Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK'ün bu çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, farklı kategorilerde engelliler için yükseköğretimi erişilebilir kılan üniversitelere mayıs ayında engelsiz üniversite bayrakları ve engelsiz program nişanları verildiğini hatırlattı.

Engelsiz erişim teması ile herkes için tasarım konusunda çalışma yaptıklarını, ayrıca Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının da takip ettiği mekan erişilebilirliği konusunu ele aldıklarını belirten Zeliha Koçak Tufan, yükseköğretim programlarının farklı engel grupları için erişilebilir kılınmasının önemine işaret etti.

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE ÇABASI

Zeliha Koçak Tufan, engelsiz üniversite ödüllerinin, mekanda, sosyokültürel faaliyetlerde ve eğitimde erişilebilirliği kapsayan üç alanda verildiğine değinerek, "Ödüller, bu üniversitelerin tamamen engelsiz olduğu anlamına gelmiyor ancak belli kriterlere göre üniversitenin engelsiz olmak için çaba sarf ettiği ve düzenlemeler yaptığını gösteriyor." dedi.

TERCİHLERDEN ÖNCE NELERE DİKKAT ETMELİ

"Üniversitelerdeki tüm programların, engelli öğrenciler için erişilebilir olması amacıyla çalıştıklarını ancak tüm yükseköğretim kurumlarında yapısal ve içeriksel erişilebilirliğin henüz sağlanamadığını" dile getiren Zeliha Koçak Tufan, "Bedensel ve zihinsel engel gruplarındaki farklı engelliler için güzel sanatlar, mühendislik, tıp, temel bilimler, uygulamalı bilimler gibi değişik alanların erişilebilir kılınması farklı yöntemlerle olacaktır. Dolayısıyla engelli öğrencilerin, tercihlerini yaparken ilgili üniversiteler ve programları hakkında güncel bilgileri takip etmeleri yararlı olacaktır." dedi.







