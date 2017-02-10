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YÖK'ten ihraç açıklaması

YÖK'ten KHK kapsamındaki ihraçlara ilişkin yapılan açıklamada, ''Oluşabilecek mağduriyetleri değerlendirmek Komisyon kurulmuştur.'' denildi.

10.02.2017 - 13:58
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Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretim kurumlarındaki akademik personelin KHK'lar çerçevesindeki işlemlerinin üniversitelerce oluşturan komisyonlar vasıtası ile yürütüldüğünü açıkladı.

Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarındaki akademik personelin KHK'lar çerçevesindeki işlemlerinin üniversitelerce oluşturan komisyonlar vasıtası ile yürütüldüğüne dikkat çekilerek şöyle denildi:

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KURULDU

Bu süreçte gerekli tüm titizlik ve hassasiyetler üniversitelerce gösteriliyor olmasına karşın yine de oluşmuş ve oluşabilecek mağduriyetlerin değerlendirilme süreçlerine yönelik ise 685 sayılı KHK ile "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu" kurulmuştur.

HUKUK ÇERCEVESİNDE DEĞERLENDİRİLECEK

Bu komisyonun bütün mağduriyet müracaatlarını hukuk çerçevesinde ve toplumsal vicdanı tatmin edecek şekilde değerlendireceğine inanıyoruz.

Nitekim son çıkan KHK'lar, diğer kurumlarda olduğu gibi akademide de yapılan yeniden değerlendirmeler sonrasında iade sürecinin başladığını göstermektedir.

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