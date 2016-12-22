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YÖK'ten öğretmenlik için yeni şart

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, LYS'de başarı sıralaması şartı getirdiklerini açıkladı.

AA | 22.12.2016 - 10:05
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asd

Yükseköğretim Kurulu  Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YGS'deki test içeriklerini dikkate alacağız. LYS'de başarı sıralaması şartı getirdik" dedi.

LYS'DE AÇIK UÇLU SORU DÖNEMİ

YÖK Başkanı Saraç yaptığı açıklamada, "Üniversiteye girişteki ikinci aşama olan LYS'de öğrencilerin açık uçlu sorularla tanışmasını sağlayacak şekilde az sayıda soru sorulacağını ifade edebilirim. Öğrencilerimizi hiçbir şekilde tedirginliğe sevk etmemiz lazım. Açık uçlu soruya yavaş yavaş geçilecek. Bu bağlamda öğrencilerimizin açık uçlu sorularla tanışmasını istiyoruz." dedi.

ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARI İÇİN EN DÜŞÜK SIRALAMA 240 BİN

YÖK Başkanı Saraç öğretmen alımlarıyla ilgili yeni bir radikal karar aldıklarını belirterek, ''Bazı yükseköğretim programları, birinci aşama ile öğrenci alıyorlardı. Biz önce birinci aşama ile öğrenci alan öğretmenlik programlarını artık ikinci aşamaya nakletme kararı aldık. Bu çok radikal bir karar. YGS puanları ile öğrenci alan bu programları LYS puanlarına naklederken YGS'deki test içeriklerini dikkate alacağız. Bütün bu LYS'den öğrenci kabul edecek programlar için de başarı sıralaması şartı getirdik. Bu başarı sıralaması şartı da 240 bin. 240 binden aşağısının artık bu programlara girmesi söz konusu olmayacak." diye konuştu.

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