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YÖK’ün burs başvuruları devam ediyor

Araştırma Görevlileri için Yurt Dışı Araştırma Bursları (YÖK YUDAB) programına başvurular, 31 Temmuz’a kadar devam ediyor.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 13:03..
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Yükseköğretim Kurulu YÖK YUDAB programı için 17 Nisan başlayan başvurular 31 Temmuz’a kadar devam edecek. YÖK yetkilileri programa şimdiye kadar çok yoğun bir başvuru alındığını belirtti.

ÜLKEYE GÖRE BURS

YÖK tarafından yükseköğretim tarihinde yine ilk kez başlatılan YÖK YUDAB (Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu) programı kapsamında doktorada tez aşamasında olan araştırma görevlilerine kendi alanlarında yurtdışında araştırma yapma imkânı sunuluyor.

Araştırma görevlilerine aylık 2 bin 750-3 bin 500 TL arasında gittikleri ülkeye göre burs verilecek

YÖK’ün burs başvuruları devam ediyor

ARAŞTIRMA İÇİN YURTDIŞI HİZMETİ

Programla YÖK tarafından belirlenen öncelikli alanlarda, devlet üniversitelerinin araştırma görevlisi kadrolarına atanan ve doktora eğitiminin tez aşamasındaki öğrenciler, mecburi hizmet yükümlülüğüne ilişkin hükümler uygulanmaksızın, en az 6 ay en fazla bir yıl süreyle tezleri ile ilgili araştırmalar yapmak üzere yurtdışına gönderilecek.

YÖK’ün burs başvuruları devam ediyor

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