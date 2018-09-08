YÖK’ün e-kayıt hizmeti ile büyük tasarruf

Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) 2014-2015 öğretim yılından itibaren e-devlet kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu elektronik kayıt (e-kayıt) uygulaması, yaklaşık 250 milyon TL değerinde tasarruf sağladı.

Bu yıl elektronik kayıt yapabilme imkanına sahip olan 586 bin 41 öğrenciden 439 bin 275’ı üniversite kaydını e-kayıt üzerinden gerçekleştirdi.

YÖK’ün 2014-2015 öğretim yılından itibaren e-devlet kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunmuş olduğu elektronik kayıt (e-kayıt) uygulaması üniversitelere kayıtta öğrencilerin tercihi oldu.

Bu yıl elektronik kayıt yapabilme imkanına sahip olan 586 bin 41 öğrenciden 439 bin 275’ı üniversite kaydını e-kayıt üzerinden gerçekleştirdi. E-kayıt yapma imkanına sahip olan her yüz öğrenciden 75’i üniversite kaydını e-kayıt üzerinden yaptı.

DEVLETTE YÜZDE 79'U, VAKIFLARDA YÜDE 58'İ E KAYIT YAPTIRDI

YÖK'ün girişimiyle bütün devlet üniversitelerinde iki seneden beri e-kayıt yapılabiliyor. Bu sene tüm devlet yükseköğretim kurumları ile elektronik kayda dahil olan 20 vakıf yükseköğretim kurumu öğrencileri için de e-devlet kapısından elektronik kayıt olma imkanı sunuldu.

Devlet üniversitelerini kazanan öğrencilerin yüzde 79’u, vakıf üniversitelerini kazanıp e-kayıt yapma imkanına sahip olan öğrencilerden yüzde 58’i elektronik kaydı tercih etti. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kayda uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dahil edilmedi. Elektronik kayıt ilk yerleştirmeler için gerçekleştirildi.

Ek ve milli sporcu yerleştirmelerinde yerleşen öğrencilerin yerleştiği yükseköğretim kurumuna bizzat başvurmaları gerekiyor.

BÜROKRATİK İŞLEMLERDE DAHA HIZLI İŞLEM

YÖK, öğrenci ve velilerinin hem hayatlarını kolaylaştırma hem de potansiyel harcamalarını azaltma bağlamında son yıllarda dijitalleşmeye büyük önem vererek, elektronik ortamda Öğrenci Belgesi Doğrulama/Sorgulama ve Mezun Belgesi Doğrulama/Sorgulama, Denklik Başvurusu Sorgulama, Elektronik Kayıt (e-kayıt) gibi uygulamaları hayata geçirdi.

YÖK’ün hizmete sunduğu bu dijital uygulamalar sayesinde üniversitelerdeki yoğun bürokratik işlemler azaldı, zaman tasarrufu sağlandı ve evrakta sahtecilik olayları büyük oranda azaldı. Ayrıca üniversitelerin bu öğrenciler için harcayacağı işgücü ve kırtasiye giderinde büyük oranda tasarruf sağlanmış oldu.





BELGELERİNİ ÜNİVERSİTEYE SUNACAKLAR

E-kayıt sayesinde öğrenciler kazandıkları üniversiteye gitmeden kayıtlarını elektronik ortamda gerçekleştirdiler. Bu öğrenciler, üniversitelerinin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gidip duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabilecekler.

