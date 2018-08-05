YÖK'ün yeni baraj başarı sıralaması ne anlama geliyor

Hukuk tercih etmek isteyen Eşit Ağırlık (EA) öğrencilerinden daha önce örneğin 150 001’inci öğrenciden itibaren 160 bin, 180 bin gibi başarı sıralarına sahip olanlar hukuk tercihi yapamıyordu.

Aynı şekilde öğretmenlik programlarını tercih etmek isteyen aday ilgili puan türünde 240 binden yukarı, örneğin 250 bin, 280 bin gibi başarı sıralarında ne yazık ki öğretmenlik programlarını tercihlerinin arasında gösteremiyordu.





200 BİN İÇİNDE OLMA KOŞULU

Yine Tıp hayali kuran örneğin 41 bin başarı sırasına sahip sayısal öğrencisi, Tıp yazamazken, 240 binin üzerinde kalan örneğin 241 bin, 250 bin, 300 bin gibi başarı sıralarındaki sayısal adaylar da Mühendislik tercihi yapamıyordu.

Bir diğer baraj da mimarlık alanında sayısal öğrencilerinin 200 bin içinden olma koşuluydu. Rehberlik ve Tanıtım Koordinatörü Nurşen Ünal Tarhan, YÖK'ün yeni baraj başarı sırasının ne anlam ifade ettiğini anlattı.





Rehberlik ve Tanıtım Koordinatörü Nurşen Ünal Tarhan

BARAJIN MEVCUT OLMA DURUMU

YÖK’ün yeni uygulamasına göre, hukuk EA puan türünde 150 bin yerine 190 bine kadar öğretmenlikler 240 bin yerine 300 bine kadar mimarlık 200 bin yerine 250 bine kadar Tıp 40 bin yerine 50 bine kadar mühendislikler 240 bin yerine 300 bine kadar öğrenci alacaklar.

Mühendisliklerde Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliğinin bu uygulamanın dışında tutulduğunu da vurgulamakta fayda var. Bu konuda bir diğer ayrıntı, Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programında barajın mevcut olmasıdır.

YENİ BARAJ SIRASI BAŞARISI NE ANLAMA GELİYOR

Bir kere önceki barajlara çok yakın olup ilgili bölümü tercih edemeyen öğrencilerin rahat nefes almasına neden oldu.

Çünkü puan türlerinin özellikle 2.aşama Alan Yeterlilik Testi, AYT’de birleşmesi ve birçok Matematik Fen (MF) adayının Türkçe Matematik (TM) sıralamalarına, TM adaylarının Türkçe Sosyal (TS) sıralamalarına dâhil olması, sıralamaların oldukça şişmesine sebep oldu.

Yeni değişiklik ile daha önce barajların gerisinde kalan adaylar hedefledikleri tıp, hukuk, mühendislik, öğretmenlik, mimarlık gibi bölümleri rahatlıkla tercih edecekler, onların diğer bölümlerden çekilmesi de örneğin içmimarlık(mimarlık barajından dolayı), psikoloji (PDR barajlarından dolayı), adalet (hukuk barajından dolayı) gibi bölüm ve programların da biraz rahatlamasını sağlayacaktır.

Zira baraj olan bölümleri isteyen adaylar bu hedeflerine veya buna yakın hedeflere ulaşmak için dolaylı yoldan, örneğin Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans tamamlama, ders içerikleri benzeyen bölümleri tercih etme veya yeniden üniversite sınavına girmek gibi farklı yol ve yöntemler denemekteydi.

Yeni barajlar bu durumu elbette engellemeyecek, yine benzer yol ve yöntemler izleyecek öğrenciler olacaktır fakat oransal olarak bu sayı geçtiğimiz yıla göre düşecektir.

ADAYLARIN BU SORULARA NE CEVAP VERECEĞİ ÖNEMLİ

Sonuç olarak Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve karar mekanizması olan YÖK, sınav sistemi değişiklikleri ile çokça eleştirilse de başarı sıraları ve taban puanları konusunda kafası karışık olan adayların olumlu yönde yapılan bu değişiklik ile gönüllerini almayı başardı.

Elbette yine bu bölümleri isteyen ve baraj dışında kalan adaylar olacaktır. Bu barajlar söz konusu olduğu sürece bu kaçınılmaz bir süreçtir.

Bu noktada kendilerine şöyle bir soru yöneltmek gerekir: Bu bölüm için 1 yıl daha hazırlık yapacak gücü ve enerjiyi kendilerinde buluyorlar mı?

Cevap hayır ise, bu bölüme yakın veya alternatif bölümleri incelemeliler. Bu bölümü gerçekten istiyorlar mı?

Cevap evet ise, önce her başarının inanç ve planlı çalışmadan geçtiğini hatırlatarak, hazırlık yapılacak 1 yılın daha kayıp yılı değil; hedef için bir hazırlık yılı olduğuna inanmalı ve yaşam boyu taşıyacakları meslek etiketi için canla başla çalışmalılar.