Yol çalan hırsız tarihe geçti

Yolun söküldüğünü fark eden kasaba sakinleri olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yolun beton kısmı gitmiş, geriye sadece çakıl ve toprak kaldığını belirten köylüler hemen yetkililere haber verdi.

500 TON BETON ÇALDI

Polisler tarafından yakalanan Zhu ismindeki zanlı, kazı makinesi kiralayarak yaklaşık 500 ton beton çaldığını itiraf etti.

Zhu, gece boyunca çaldığı malzemeleri, yaklaşık 5 bin Çin Yuanı ( 3 bin TL) karşılında bir inşaat fabrikasına satığını ileri sürdü. Kurnaz hırsız, çaldığı yolun çok fazla kullanılmadığını fark edince böyle bir karar aldığını ifade etti.