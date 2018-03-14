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Yol hipnozu nedir

Yol hipnozu ya da diğer adıyla "gözler açık uyumak", her sürücünün başına gelebilecek tehlikeli bir durumdur.

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yol

Yol hipnozu, bilincin ve bilinçaltının farklı şeylere konsantre olmasıyla, beynin hiçbir şeyden etkilenmeyen, kendi kendine çalışan özelliğinin ortaya çıkmasıdır.

Yoldaki parlamalar, aynı hızda geçen yol çizgileri, bazen sileceklerin uzun süre çalışması, dinlediğiniz müziğin ritmi, bildiğiniz yollardan gitmek zihinsel süreçlerinizde ağırlaşma ortaya çıkarabilir.

UFAK BİR HATANIN BEDELİ AĞIR OLABİLİR

Hipnoz sırasında, araç kullanma ile ilgili işlemler çoğunlukla doğru bir şekilde yerine getiriliyor olsa da ufak bir hatanın ölümcül sonuçları olabileceğinden, bu bilinç durumuna girme konusunda dikkat etmeliyiz.

Özellikle uzun yolculuklarda çok sık görülen hipnoz durumuna düşmemek için yapılması gereken bazı şeyleri sıralayalım;

1- Sevdiğiniz müzikler yerine temposu sürekli değişen şarkıları tercih ediniz.

2- Sürüş esnasında tek bir noktaya bakmak yerine yol çevresindeki tabela ve levhaları okuyunuz.

3- Sık sık dikiz aynasından çevrenizi kontrol ediniz.

4- Dalgınlık, göz kapakları ve baş ağırlaşması yaşıyorsanız aracınızı kenara çekerek dinlenmeden yola devam etmeyiniz.

5- Gün içinde uyuduğunuz saatlerde yolculuk yapmaktan uzak durunuz. Kulaklık takarak biriyle konuşmak da dikkatinizin dağılmasını engelleyebilirsiniz.

6- Sürüş esnasında bol bol su içiniz ve camı aralık bırakarak temiz hava almanızı sağlayınız.

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