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Yol kontrolünde uyuşturucu hapla yakalandı

Aydın'da polisin yol kontrolünde 35 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız pompalı tüfekle yakalanan kişi tutuklandı.

13.07.2017 - 12:38
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Turistik ilçe Kuşadası girişindeki dört polis kontrol noktasından biri olan Kuştur'da, dün saat 21.00 sıralarında yapılan yol denetiminde, içinde iki kişi bulunan 34 HL 8895 plakalı otomobil durdurulup, kimlik kontrolü yapıldı.

SAHTE KİMLİK TESPİT EDİLDİ

İki şüpheliden tedirgin davranışlar sergileyen K.D.'nin verdiği, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan 'Fatih Özçiçek' adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğu belirlendi. Bunun üzerine K.D.'den otomobilden inmesi istendi. K.D.'nin, otomobilden inerken elindeki küçük bir poşeti otomobil altına fırlattığı farkedildi.

Yol kontrolünde uyuşturucu hapla yakalandı

35 UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Polisin incelediği poşette 35 uyuşturucu hap çıktı.  Otomobilde yapılan aramada ise motor bölümünde havluya sarılmış, ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Tüfeğe ve uyuşturucu haplara el konulurken K.D., gözaltına alındı. Polisin otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği ile yaptığı aramada başka uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

TUTUKLANDI

Polisteki, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen K.D., tutuklanıp, Söke Cezaevi'ne gönderildi. Otomobilde bulunan diğer kişi hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadı.Yol kontrolünde uyuşturucu hapla yakalandı

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