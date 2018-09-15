Çin'in Guangdong bölgesinde ilginç bir kaza yaşandı. Karşıdan karşıya geçerken ayakkabısının bağı çözülen genç aniden yere doğru çöktü.
Yol ortasında ayakkabısını bağlayan genci araba ezdi İZLE
ARACIN ALTINDA KALDI
Yayanın yere çökmesiyle birlikte karşıdan gelen sürücünün ise görüş açısı düştü ve otomobil yere çöken genci ezdi geçti.
GENÇ ARACIN ALTINDAN KURTARILDI
Olay sonrasında çevredekiler gencin yardımına koştu. Aracın altından kaldırılan kişi, hemen hastaneye kaldırıldı. Çinli genç olayı küçük sıyrıklarla atlatırken, sürücü ise suçlu bulundu.