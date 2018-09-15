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Yol ortasında ayakkabısını bağlayan genci araba ezdi

Çin'de yolun ortasında aniden durarak ayakkabısını bağlayan gence araba çarptı. Genç aracın altında kaldı.

Haber Merkezi | 15.09.2018 - 10:55..
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Çin'in Guangdong bölgesinde ilginç bir kaza yaşandı. Karşıdan karşıya geçerken ayakkabısının bağı çözülen genç aniden yere doğru çöktü.

Yol ortasında ayakkabısını bağlayan genci araba ezdi İZLE

ARACIN ALTINDA KALDI

Yayanın yere çökmesiyle birlikte karşıdan gelen sürücünün ise görüş açısı düştü ve otomobil yere çöken genci ezdi geçti.

Yol ortasında ayakkabısını bağlayan genci araba ezdi

GENÇ ARACIN ALTINDAN KURTARILDI

Olay sonrasında çevredekiler gencin yardımına koştu. Aracın altından kaldırılan kişi, hemen hastaneye kaldırıldı.  Çinli genç olayı küçük sıyrıklarla atlatırken, sürücü ise suçlu bulundu.

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