Yol ortasında ayakkabısını bağlayan genci araba ezdi

Yeni öğretim dönemi başlamadan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla illere gönderilen genelge kapsamında, birçok okul ve çevresinin güvenlik konusunda steril alan oluşturulması istendi.

Halihazırda 35 bin kişinin çalıştığı, 26 bin kişinin konakladığı İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında günlük 130 bin kişilik yemek pişiriliyor, 25 bin kişiye çamaşır temizleme hizmeti sunuluyor.

İtalyan polisi terör örgütü YPG/PKK mensubu olduğu belirlenen bir İtalyan'ın evinde baskın düzenledi.

Bayburt'ta köylülerin yıllardır çıra diye yaktığı alandaki maddenin doğal kehribar olduğunun tespit edilmesinin ardından 9 Eylül Üniversitesi akademisyenleri tarafından çalışma yapılıyor.

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500 lira alacağı olduğunu öne süre kişiler apartman bastı

Batman'da iki yıl önce yalıtım yaptıkları apartmana gelen ve alacakları 500 lira olduğunu iddia eden kişiler olay çıkarttı.