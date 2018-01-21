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Yol ortasında duran alkollü sürücü kazaya neden oldu

Ankara'da alkollü bir sürücünün yol açtığı, biri ambulans olmak üzere 4 aracın karıştığı kaza meydana geldi

AA | 21.01.2018 - 05:13..
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Yenimahalle İstanbul Yolunda 40 EC 719 plakalı otomobiliyle şehir merkezi istikametine ilerleyen alkollü bir sürücü, Çiftlik Kavşağı yakınında bir anda yol ortasında aracıyla durdu.

Yol ortasında duran alkollü sürücü kazaya neden oldu

BİRİ AMBULANS 4 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Önlerinde bir anda duran araç nedeniyle biri ticari taksi üç otomobil ile bir özel ambulans kazaya karıştı. Yaralanan Tuğrul G, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada yol ortasında duran alkollü sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı.

Yol ortasında duran alkollü sürücü kazaya neden oldu VİDEO

Yol ortasında duran alkollü sürücü kazaya neden oldu

 

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, 4 KM. UZAKTA YAKALANDI

Bir polis ekibi, başka kazaların yaşanmaması için yolda önlem alırken, diğer ekipler kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Alkollü sürücü, kaza yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yakalandı. Sürücünün kullandığı araç içerisinde içki şişelerinin olduğu görüldü.

Yol ortasında duran alkollü sürücü kazaya neden oldu

Üzerinden kimlik çıkmayan ve aracın başkasına ait olduğunu söyleyen alkollü sürücü, gerekli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Yol ortasında duran alkollü sürücü kazaya neden oldu

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