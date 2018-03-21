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Yol verme kavgası kamerada

Trafikte görmeye alıştığımız hatta bıktığımız manzaralardan... İstanbul'da yol verme kavgası kameraya yansıdı.

Özel Haber | 21.03.2018 - 11:10..
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İstanbul'da Sultangazi - Mahmutbey yol ayrımında sinyal vererek yol isteyen kamyonet kendisine yol vermeyen aracın önünü kesti.

Yol verme kavgası kamerada

YOL VERMEDİ DİYE KAFA ATTI

Ensonhaber Whatsapp İhbar Hattı'na bir okuyucumuzdan bilgilere göre; sol şeritten yol alamayan kmayonet sürücüsü aracından inerek diğer araca yürüdü. Diğer aracın sürücüsünün de araçtan inmesi üzerine, sürücüye kafa attı. Araçlarda bulunan yolcuların da inmesi ile kavga bir anda büyüdü. Sopalar demirler havalarda uçuşurken trafik de bir süre tıkandı.

Yol verme kavgası kamerada ViDEO

Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kavga son buldu.

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