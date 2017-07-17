Yol verme kavgasını ayıran esnaf, vuruldu

Fevzi Çakmak Mahallesi Numan Sokak'ta saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, yol verme tartışması yaşayan iki sürücü kavga etti. Hemen işyerinin önündeki kavgaya esnaf Bayram Baydar (45) müdahale etti.

KAVGAYI AYIRAN ESNAFIN İŞ YERİNİ BASTI

Kavga eden sürücüler olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 10 dakika sonra kavga eden sürücülerden Engin Karamahmutoğlu, araç kiralama işi yapan Baydar'ın işyerine gelerek tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü.

SÜRÜCÜ, ESNAFI VURARAK ÖLDÜRDÜ

Sürücü Karamahmutoğlu yanındaki tabanca ile Baydar'ı vurdu. Yaralanan Bayram Baydar, haztaneye kaldırıldı. Baydar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Engin Karamahmutoğlu ise Pendik Çamçeşme Polis Merkezini'ne giderek teslim oldu.





