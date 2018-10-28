Basın Ekspres bağlantı yolu Bahçelievler Yenibosna mevkii Atatürk Havalimanı istikametinde, içerisinde yolcu olan taksi sürücü beyaz otomobildeki sürücüyü sıkıştırdı.

Yol verme kavgasını vatandaşlar ayırdı VİDEO

TEKME VE YUMRUKLAR KONUŞTU

Bunun üzerine otomobildeki sürücü taksiciye tepki gösterdi. Tepkinin üzerine eline bıçak alan taksici, yolun ortasında aracını durdurarak aşağıya indi. Taksicinin otomobil sürücüsünün üstüne yürümesi üzerine kavga başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı gören çevredeki sürücüler ise koşarak yanlarına geldi. Bir süre birbirine vuran şahısları araya girerek ayıran sürücüler, elinde bıçak olan taksiciye ise tepki gösterdi.

Kavga sonrası taksici aracına binerek uzaklaşmaya başladı. Ancak sinirlerine hakim olamayan otomobil sürücüsü araca yumruk ve tekme attı. Taksicinin olay yerinden ayrılmasıyla kavga son buldu.

Otomobil sürücüsü de bir hışımla aracına binerek taksiyi takip etmek istedi. Ancak kendisine telkinde bulunan sürücülerin sayesinde biraz olsun sakinleşti. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.