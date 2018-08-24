Yol vermeme kavgasında silahlar ateşlendi

Düzce'nin Gölyaka İlçesi’nin Şaziye Köyü’nde yol verme kavgası çıktı. İki grup arasındaki kavgada silahların ateşlenmesiyle, ayırmaya çalışan 3'ü aynı aileden 4 kişi yaralandı.

FAİLLER KAYIPLARA KARIŞTI

Kavga eden şahıslardan birisi silahını ateşleyerek aynı aileden Ersoy D., Mensur D., Mehmet Ali D. ve Mustafa N.’yi yaraladı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil sağlık Ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, silahla 4 kişi yaralayan failler ise olay yerinden kaçtı.



