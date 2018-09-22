Silopi ilçesi Yeniköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askeri tim, sorumluluk bölgesi olan Kösrali köyü grup yolu üzerinde bulunan Başgören mezrası bölgesinde devriye görevi yaparken, yola mayın döşendiği fark edildi.
ANTİ TANK MAYINI İLE HAZIRLANMIŞ
Yol kenarındaki kablonun fark edilmesi üzerine çevre güvenliği sağlayan askerler, karayolunu karşılıklı olarak ulaşıma kapattı.
Olay yerine gelen patlayıcı madde imha timi (PAMİT) tarafından yapılan incelemede 530 metre kablo çekilerek, karayoluna 2 adet anti tank mayını ile hazırlanmış, radyo frekanslı telsiz komutalı, el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi.
Silopi'de yola tuzaklanan patlayıcı son anda fark edildi pic.twitter.com/U98VqWtmeE— Ensonhaber.com (@ensonhaber) 22 Eylül 2018
İMHA EDİLDİ
Yapılan incelemenin ardından el yapımı patlayıcı, alınan güvenlik önlemleri ile kontrollü olarak patlatılarak imha edildi. Güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.