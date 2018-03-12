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Yolanthe Cabau'dan Mina Başaran paylaşımı

Arkadaşı Mina Başaran'ı uçak kazasında kaybeden Yolanthe Cabau, "Hayatımdaki en acı haberi aldım" dedi.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 07:22..
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Sneijder’in eşi Yolanthe Cabau, sosyal medya hesabından İran'daki talihsiz uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran için taziye mesajı paylaştı.

"GÜZEL KALPLİ MELEĞİM"

İşte Yolanthe Cabau'nun Mina Başaran paylaştığı o mesaj;

"Şu an uçaktan indim ve hayatımdaki en acı haberi aldım. Dünya tatlısı arkadaşım Mina'nın uçak kazasındaki vefatı için söyleyecek söz, acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Şu an bu mesajı yazdığıma bile inanamıyorum. Çok sevilen, hayat dolu, melek gibi kalbi olan biricik arkadaşımdı... Hiçbir söz ailesinin acısını dindiremez. Nurlar içinde yatsın, ışıklarla uyusun. Allah Başaran ailesine sabır ve dayanma gücü versin... Tüm kalbim ve dualarım Mina, ailesi ve uçakta onunla beraber olan dünya güzeli arkadaşlarıyla... Güzel kalpli meleğim, seni çok özleyeceğim... "

Yolanthe Cabau, Başaran Holding'in Mina Towers projesinin reklam yüzüydü.

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