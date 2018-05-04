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Yolcu gibi davranıp yankesicileri suçüstü yakaladılar

Diyarbakır'da bir otobüs durağında, yolcu gibi davranan güven timleri, yankesicilik yaptıkları sırada suçüstü yakaladıkları 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA | 04.05.2018 - 14:15..
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Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı Güven Timleri, yankesicilik ve kapkaç olaylarına karşı önlemlerini artırdı.

Vatandaşların yoğun olduğu durak ve güzergâhlarda tedbir alan güven timleri, zaman zaman yolcu gibi davranarak şüphelileri yakın takibe aldı.

Yolcu gibi davranıp yankesicileri suçüstü yakaladılar

OTOBÜSE BİNMEYE ÇALIŞAN YOLCUNUN CÜZDANINI ALDI

Güven timleri, Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerindeki otobüs durağında yolcu gibi beklerken, 2 şüphelinin mağdur K.G.'ye yaklaştığını fark etti.

Takibini sürdüren polisler, şüphelilerin gelen otobüse binmeye çalışan K.G.'nin cüzdanını aldığını gördü. Polis, R.G. ile Ö.Ç.'yi suçüstü yakalayıp gözaltına aldı.

Yolcu gibi davranıp yankesicileri suçüstü yakaladılar

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı mobese kameralarına yansıdı.

Yolcu gibi davranıp yankesicileri suçüstü yakaladılar



Yolcu gibi davranıp yankesicileri suçüstü yakaladılar

Yolcu gibi davranıp yankesicileri suçüstü yakaladılar

Yolcu gibi davranıp yankesicileri suçüstü yakaladılar

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