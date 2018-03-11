taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.915
USD
3,8112
EURO
4,6915
ALTIN
162,24
PETR
65,6100

Yolcu halk otobüsünde kalp krizi geçirdi

Samsun'da bir halk otobüsünde, rahatsızlanan yolcu nedeniyle yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 11.03.2018 - 10:38..
  1. Haberler
  2. Video Haber

Samsun'un İlkadım ilçesinde, PTT Samsun Bölge Müdürlüğünde görevli  Fatih Gümüş, Hançerli Mahallesi'nde Aydın Çalık'ın sürücüsü olduğu halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra rahatsızlanan Fatih Gümüş'e ilk müdahaleyi yanında oturan bir vatandaş yaptı.

Yolcu halk otobüsünde kalp krizi geçirdi

Yolcu halk otobüsünde kalp krizi geçirdi ViDEO

OTOBÜSLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Otobüs şöförü ise içinde yolcusu olan otobüsü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çevirdi. Hastaneye götürülen Fatih Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Fatih Gümüş'ün rahatsızlanması ve vatandaşların müdahalesi ise saniye saniye otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Yolcu halk otobüsünde kalp krizi geçirdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İşitme engelli köpeğine işaret dili öğretti
İşitme engelli olan 10 aylık Ivor, tüm sahipleri tarafından terk edildi. İşaret dili öğretildikten sonraysa hayatı değişti.
İzmir'de AK Partililere hakaret eden kadın
Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken bir videoda İzmir'de Karşıyaka-Konak vapurunda bir kadın "AK Partililerin Allah belasını versin" sözleri diğer yolcuların tepkisini çekti.
Afrin'in Şeran beldesindeki çatışma anları
TSK ve ÖSO, Afrin'in Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini kurtararak Şeran belde merkezini teröristlerden temizlemiş oldu.
Öğrencilerine zeybek oynamasını öğreten öğretmen
Sosyal medyada paylaşılan videoda bir öğretmen öğrencilerine zeybek oynamayı öğretip onlarla birlikte bir gösteri sergiliyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ünlü davaların hakimi geçirdiği kazada yaşamını yitirdi

Ünlü davaların hakimi geçirdiği kazada yaşamını yitirdi

56
Babasının son anda ipten aldığı genç hayatını kaybetti

Babasının son anda ipten aldığı genç hayatını kaybetti

48
CHP 19. Olağanüstü Kurultayı'nda alınan kararlar

CHP 19. Olağanüstü Kurultayı'nda alınan kararlar

96
Afrin için sadece gir emri bekleniyor

Afrin için sadece gir emri bekleniyor

50
ÖSO'dan Afrin'e karşı hatıra fotoğrafı

ÖSO'dan Afrin'e karşı hatıra fotoğrafı

48
Afrin’deki komutandan mesaj: Vurup geçiyoruz

Afrin’deki komutandan mesaj: Vurup geçiyoruz

52
Nur Subaşı hayatını kaybetti

Nur Subaşı hayatını kaybetti

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM