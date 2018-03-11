Yolcu halk otobüsünde kalp krizi geçirdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, PTT Samsun Bölge Müdürlüğünde görevli Fatih Gümüş, Hançerli Mahallesi'nde Aydın Çalık'ın sürücüsü olduğu halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra rahatsızlanan Fatih Gümüş'e ilk müdahaleyi yanında oturan bir vatandaş yaptı.

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OTOBÜSLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Otobüs şöförü ise içinde yolcusu olan otobüsü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çevirdi. Hastaneye götürülen Fatih Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Fatih Gümüş'ün rahatsızlanması ve vatandaşların müdahalesi ise saniye saniye otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.