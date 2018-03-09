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Yolcu midibüsü durağa girdi: 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Maltepe'de çalışan bir yolcu midibüsü, İETT durağına girdi. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İHA | 09.03.2018 - 07:51..
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Saat 05:00 sularında meydana gelen kazada durağa giren midibüs, 10 metre kadar sürüklendikten sonra park alanına uçtu. Kazada yaralanan 6 kişiden 2'sinin durumu ağır.

Yolcu midibüsü durağa girdi: 2'si ağır 6 kişi yaralandı


YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

E-5 Kadıköy-Kartal istikameti, Gülsuyu Metro İstasyonu girişinde meydana geldi. 34 TZC 11 plakalı Muhammed Enes Gökdemir yönetiminde ki ticari midibüs iddialara göre, aşırı hız yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç Gülsuyu Metro İstasyonu girişinde bulunan yolcuların bulunduğu otobüs durağına daldı.

Kaza sesini duyarak uykusundan uyanan vatandaşlar, polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. kazanın etkisi ile çevreye dağılan yaralılar ve araçta sıkışan yaralılar itfaiyenin de çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarda yapılan ilk tedavinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yolcu midibüsü durağa girdi: 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Yolcu midibüsü durağa girdi: 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Yolcu midibüsü durağa girdi: 2'si ağır 6 kişi yaralandı


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