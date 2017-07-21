Yolcu minibüsü otomobil ile çarpıştı: 17 yaralı

İgor Tudor: Bu sene Galatasaray için mükemmel geçecek

1 Bodrum'un ünlü Çipurası Kuveyt'te Turkish Cargo, Bodrum'dan Kuveyt'e yolcu seferleri ile Çipura ve Levrek gönderiyor.

2 Hastanın annesi kadın doktoru darp etti Sakarya'da bir hastanenin acil servisinde, hastanın annesi tarafından saldırıya uğrayan doktor istifa etti.

3 Tsunami nedir, nasıl oluşur, nasıl kaçılır Tsunami nedir? Tsunami nasıl oluşur? Türkiye'de tsunami ölçüm merkezi var mı? Türkiye'deki tsunami ölçüm merkezleri nerede?

4 İstanköy'de yaşamını yitiren Türk'ün ismi açıklandı Gece saatlerinde Gökova Körfezi'nde meydana gelen depremin ardınan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nda biri Türk 2 kişi hayatını kaybetti

5 Isla'nın sevgilisi televizyon programı sunacak Fenerbahçe, yeni transferi Isla'yı ikna etmek için sevgilisi Gala Caldirola'ya televizyon programı sunma sözü verdi.

6 Kılıçdaroğlu'ndan deprem mesajı CHP Lideri, paniğe neden olan depremle ilgili "Ege'de bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.