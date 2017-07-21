Yolcu minibüsü otomobil ile çarpıştı: 17 yaralı

Kaza öğlen saatlerinde Terzibaba Kavşağında meydana geldi. Beşsaray Köyü’nden kent merkezine giden Hüseyin Eroğlu yönetimindeki 24 M 0712 yolcu minibüsü, Yüksel Bulmuş yönetimindeki 18 KZ 555 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.
17 KİŞİ YARALANDI
Kazada iki araçta toplam 17 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erzincan’daki hastanelere kaldırılırken, minibüs içerisinde sıkışanlar AFAD ekiplerinin müdahalesi ile bulundukları yerden çıkartıldı.
ERZİNCAN'DA 1 GÜNDE 3 KAZA: 26 YARALI
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, gün içerisinde Erzincan’da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 26 kişinin yaralandığı belirlendi.