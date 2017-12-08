Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 15 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunun 20’nci kilometresinde meydana gelen kazada, 32 yolcusuyla İstanbul’dan Siirt istikametine giden yolcu otobüsü, iddiaya göre şoförün direksiyon başında uyuyakalması sonucu şarampole uçtu.

Yolcuların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

15 KİŞİ YARALANDI

Kazada otobüs büyük hasar görürken, aralarında çocukların da bulunduğu 15 yolcu yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Bazı yolcular kazadan geriye kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Kazadan yara almadan kurtulan yolculardan Metin Seçen, kaza olduğu esnada uyuduğunu belirterek, “Bir anda sağa sola savrulmaya başladık. Ondan sonra kaza oldu.” dedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.