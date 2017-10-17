Yolcu otobüsü tır ile çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı

Konya'nın Karapınar İlçesi'nde, Selaattin Kılınç'ın kullandığı 21 FS 535 plakalı otobüs, Karapınar-Ereğli karayolunun 23. kilometresinde Muharrem Birer idaresindeki 42 ETV 17 plakalı pancar yüklü tırla çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan ve ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan 21 kişiden biri, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otobüsteki yolculardan biri, aracın arka tarafında uyurken bir anda ses ve sarsıntıyla uyandığını belirterek, "Otobüs biraz ilerledikten sonra şarampole devrilmek üzereyken durdu. Kapıları açmaya çalıştık. Daha sonra ise otobüsten çıktık. Yaralananlar vardı. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar." diye konuştu.

Kazada ölen ve yaralananların kimliklerinin belirlenmesine çalışılıyor.