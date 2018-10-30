Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 17 yaralı

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesi Bekyeri Mahallesi mevkiinde Zonguldak-Antalya seferini yapan Recep Yavuz idaresindeki 67 TY 658 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyir eden Cemil Can Türkoğlu idaresindeki 81 AF 581 plakalı tır ve 67 TY 658 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada motor kısmı yola fırlayan otobüste bulunan sürücü ile birlikte 2’si personel olmak üzere 18 kişi yaralandı.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından otobüsten çıkartılarak olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Otobüs sürücüsü Recep Yavuz kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybederken diğer yaralılar Orhan Yılmaz, Zahire Ataman, Can Yaman, Bahar Karaca, Tuğba Ak, Melek Bostan, Ensar Çağrı Bakırtaş, Süleyman Sütöz, Ceyda Altınsoy, Fatma Baytekin, Rahşen Aslı Bostan, Asiye Karayel, Mustafa Akman, Ömer Baydan, Melike Gökçe, tırda yolcu olarak bulunan Güler Gizem Türkoğlu’nun hastanedeki tedavileri devam ediyor.

KARAYOLUNDA KONTROLLÜ GEÇİŞ

İtfaiye ekipleri otobüs içerisinde detaylı bir arama yaparak yaralı olup olmadığını kontrol etti. Kaza nedeniyle Zonguldak-İstanbul karayolunun Gülüç beldesi mevkii yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Yaralıların hastanelere sevk edilmesinin ardından polis kaza yerinde kontrollü geçiş sağlayarak yolu trafiğe açtı.

"OTOBÜS HIZLI GELİYORDU"

Kaza hakkında bilgi veren bazı vatandaşlar otobüsün hızlı geldiğini ve önünde seyir eden tıra çarptığını vurguladı. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş’te aldıkları ihbar sonucu olay yerine geldiklerini ve yaralıları otobüsten çıkartarak ambulanslarla hastanelere sevkini sağladıklarını dile getirdi. Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.