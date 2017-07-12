Yolcu otobüsünde 25 kilogram esrar ele geçirildi

İzmir-Ankara karayolu Kemalpaşa kavşağı üzerindeki uygulama noktasında Diyarbakır'dan gelen yolcu otobüsü durduruldu.
KÖPEKLER FARK ETTİ
Araçta arama yapan Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine bagajdaki iki valizi açtı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ekiplerce valizlerin içerisinde plastik film şeritlerine sarılı halde 25 kilogram esrar ele geçirildi. Valizlerin sahibi M.E. (17) ile M.G. (27) gözaltına alındı.
Zanlıların narkotik köpeklerinin koku almasını engellemek amacıyla valizlere kimyasal koku giderici, kuru kahve ve naftalin koydukları belirlendi.