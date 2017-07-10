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Yolcu otobüsünde başlayan yangın ormana sıçradı

Elektrik aksamından dolayı yolcu otobüsünde çıkan yangının ormana da yayılması korkuttu.

10.07.2017 - 16:10
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Isparta-Antalya karayolu Karaöz mevkiinde 41 yolcusu bulunan yolcu otobüsü, elektrik aksamındaki arıza nedeniyle alev aldı. Hemen yolcuları indirilen otobüs yanarken, alevlerin sıçraması nedeniyle bölgede orman yangını başladı.

Yolcu otobüsünde başlayan yangın ormana sıçradı

Otobüste başlayan yangını fark eden şoför, otobüsü durdurarak 41 yolcusunu tahliye etti. Alevler bir anda otobüsü sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana da sıçradı. Kısa süre sonra gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen otobüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yolcu otobüsünde başlayan yangın ormana sıçradı

Bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağı ile 20 arazöz de yangına müdahalede bulundu. Ekipler ormanlık alandaki yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer yandan tahliye edilen otobüsün yolcuları ise başka bir araçla Antalya'ya gönderildi.

Yolcu otobüsünde başlayan yangın ormana sıçradı

Yolcu otobüsünde başlayan yangın ormana sıçradı

Yolcu otobüsünde başlayan yangın ormana sıçradı

Yolcu otobüsünde başlayan yangın ormana sıçradı



Yolcu otobüsünde başlayan yangın ormana sıçradı

Yolcu otobüsünde başlayan yangın ormana sıçradı

Yolcu otobüsünde başlayan yangın ormana sıçradı

Yolcu otobüsünde başlayan yangın ormana sıçradı

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