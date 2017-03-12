taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.611
USD
3,7299
EURO
3,9790
ALTIN
144,50
PETR
51,2800

Yolcu otobüsünden kaçak sigara çıktı

Yüksekova'da 2 yolcu otobüsünde jandarma tarafından yapılan aramada, toplam 18 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi.

12.03.2017 - 13:33
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ilimiz Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Haruna Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında, 10.03.2017 günü saat 15.00 sıralarında X-Ray cihazından geçen 2 ayrı firmaya ait yolcu otobüsü durduruldu. Otobüslerin değişik noktalarında kaçak olduğu değerlendirilen malzeme tespit edilmiş olup yapılan aramada araçların değişik noktalarına zulalanmış vaziyette toplam 18 bin 790 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

Yolcu otobüsünden kaçak sigara çıktı

Yolcu otobüsünden kaçak sigara çıktı

Yolcu otobüsünden kaçak sigara çıktı

Yolcu otobüsünden kaçak sigara çıktı

Yolcu otobüsünden kaçak sigara çıktı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Kaya Hollanda polisi eşliğinde Almanya'ya gitti

Bakan Kaya Hollanda polisi eşliğinde Almanya'ya gitti

328
Türklere saldıran Hollanda polisi yere serildi

Türklere saldıran Hollanda polisi yere serildi

212
Devlet Bahçeli'den Avrupa'da oturma eylemi talimatı

Devlet Bahçeli'den Avrupa'da oturma eylemi talimatı

172
Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale

Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale

305
Makedonyalı bakan: Biz Hollanda'yı Srebrenitsa'da tanıdık

Makedonyalı bakan: Biz Hollanda'yı Srebrenitsa'da tanıdık

90
Başbakan Yıldırım'dan Hollanda hakkında açıklama

Başbakan Yıldırım'dan Hollanda hakkında açıklama

278
Çölaşan, bakanlarımızın hakarete uğramasından mutlu oldu

Çölaşan, bakanlarımızın hakarete uğramasından mutlu oldu

202
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM