Yolcu otobüsünden kaçak sigara çıktı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ilimiz Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Haruna Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında, 10.03.2017 günü saat 15.00 sıralarında X-Ray cihazından geçen 2 ayrı firmaya ait yolcu otobüsü durduruldu. Otobüslerin değişik noktalarında kaçak olduğu değerlendirilen malzeme tespit edilmiş olup yapılan aramada araçların değişik noktalarına zulalanmış vaziyette toplam 18 bin 790 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

















